العربي يتصدر” يلو”.. والجبلين يلاحقه

الخلود يقسو على الباطن بخماسية

حائل- خالد الحامد

اعتلى فريق العربي ترتيب فرق دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى قبل فترة التوقف الدولي، بعد فوزه على القيصومة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب التعليم بعنيزة، في ختام الجولة الرابعة من المسابقة.

سجل للعربي أولا جون، ومورالها ” هاتريك ” فيما أحرز للقيصومة ساندرو، وجيبسون شالا. بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الأول.

وفي حائل، ارتقى فريق الجبلين لوصافة الترتيب بعد فوزه على ضيفه هجر بهدفين لهدف في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

سجل للجبلين أسرال بيروتو ” هدفين” وأحرز لهجر أدريانو؛ ليرفع الجبلين رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف هجر عند رصيده 3 نقاط.



وحقق فريق الخلود فوزًا عريضًا ومستحقًا على مضيفه فريق الباطن بخمسة أهداف دون مقابل، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين في حفر الباطن.

سجل خماسية الخلود جمعان الدوسري، وروبيرتو دياز، وصامويل أرمينتيروس، وأحمد ياسين ، ومازن السويلم.

بهذه النتيجة، باترصيد الخلود 4 نقاط، فيما توقف الباطن عند 6 نقاط.