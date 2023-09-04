إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8 كيلوجرام من “الشبو”

جدة : البلاد

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب 8.763 كيلوجرامًا من مادة “الشبو” المخدرة، وذلك في منفذي البطحاء ومطار الملك خالد الدولي، حيث عُثر عليها مُخبأة في مركبة خاصة وبحوزة أحد الركاب القادمين إلى المملكة.

📹 إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8 كغم من "الشبو" في منفذي البطحاء ومطار الملك خالد الدوليhttps://t.co/Gw9VfGkQhH#صحيفة_البلاد #الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/B0Mn6wRmDL — صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 4, 2023

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى في جمرك البطحاء من إحباط تهريب 6.497 كيلوجرام من مادة “الشبو” عُثر عليها مخبأة داخل تجويف سقف إحدى السيارات القادمة عبر المنفذ.

وفي المحاولة الثانية أحبطت الهيئة في مطار الملك خالد الدولي تهريب 2.266 كيلوجرام من مادة “الشبو” عُثر عليها مخبأة ضمن أمتعة أحد الركاب القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.