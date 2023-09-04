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إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8 كيلوجرام من “الشبو”

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1445 هـ       4 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب 8.763 كيلوجرامًا من مادة “الشبو” المخدرة، وذلك في منفذي البطحاء ومطار الملك خالد الدولي، حيث عُثر عليها مُخبأة في مركبة خاصة وبحوزة أحد الركاب القادمين إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى في جمرك البطحاء من إحباط تهريب 6.497 كيلوجرام من مادة “الشبو” عُثر عليها مخبأة داخل تجويف سقف إحدى السيارات القادمة عبر المنفذ.

وفي المحاولة الثانية أحبطت الهيئة في مطار الملك خالد الدولي تهريب 2.266 كيلوجرام من مادة “الشبو” عُثر عليها مخبأة ضمن أمتعة أحد الركاب القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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