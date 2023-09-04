أنظمة للأمن السيبراني بالشؤون الإسلامية

البلاد – الرياض

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، بمقر الوزارة في الرياض، عددًا من الأنظمة في الأمن السيبراني بالوزارة، منها نظام الالتزام الذاتي بضوابط الأمن السيبراني، وبرنامج التوعية بالأمن السيبراني.

ويهدف نظام الالتزام الذاتي بضوابط الأمن السيبراني إلى أتمتة جميع إجراءات تقييم الالتزام آليا، وفيما يختص ببرنامج التوعية بالأمن السيبراني، فقد تم إدراج المحتوى التوعوي للموظفين.

ويأتي تدشين هذه الأنظمة استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة في توجيه جميع الجهات الحكومية برفع مستوى أمنها السيبراني، والالتزام بتنفيذ وتطبيق الضوابط المعتمدة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتمكين الوزارة للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.