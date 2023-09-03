10 آلاف ريال عقوبات الصيد بدون ترخيص

البلاد ـ جدة

كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن عقوبات مخالفة تراخيص الصيد وأماكنه وأوقاته، مشيرة إلى أن الصيد من دون ترخيص مخالفة تعرّض مرتكبها للعقوبات المقررة نظاماً.

وبينت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها بمنصة “إكس” “تويتر” سابقًا، أن عقوبة مخالفة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة عدم حيازة ترخيص الصيد البري 10 آلاف ريال.

وأضافت أن عقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها 5 آلاف ريال، وتصل عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد البري إلى 5 آلاف ريال.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي، على أن إتلاف أو الأضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية، تصل غرامتها بما لا يزيد على مليون ريال، وتقدر قيمة المخالفة طبقًا لجسامة المخالفة، وفقًا لما يحدده المجلس.

من ناحية أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومنطقة الرياض، بحوزتهم 9 بنادق هوائية، و8 طيور مصيدة، و2 شبك صيد، وجهاز جذب طيور، و1020 ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق؛ مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.