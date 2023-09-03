محمد الحلو يغني للسعودية في ليلة “الطرب الاصيل” بجدة

البلاد- ياسر خليل

نجاح كبير حققه الفنان محمد الحلو بمشاركته الأولى في جده في حفل كاسيت 90 هذا النجاح الكبير كان سببا في حرص شركة بنش مارك على التعاقد معه لتقديم حفلا آخر ضمن حفلات تقويم جدة.

قدم محمد الحلو حفلا أكثر من رائع أبدع خلاله بمجموعة من أشهر أغانيه، وأعرب الحلو عن سعادته الشديدة بتفاعل جمهور جدة حيث كانوا يرددون معه الاغاني وكانوا يحفظونها عن ظهر قلب.

محمد الحلو وجه رسالة لاهل السعودية وقدم لهم عمل غنائي خاص معبرا به عن حبه وتقديره للسعودية حكاما وشعبا، وكانت مفاجأة الحفل اتصال مباشر من سعادة المستشار تركي ال الشيخ شكر فيه الفنان محمد الحلو على أغنيته الرائعة

ومن ناحيته حرص الحلو على توجيه الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفية وشركة بنش مارك على دعوته للمرة الثانية ليلتقي بجمهور جدة الرائع

وشارك في الحفل مع محمد الحلو المطربات هايدي موسى لاول مره في السعودية وإيمان عبد الغني وريهام عبد الحكيم ليقدمن ليلة طربية أصيلة زادت من إمتاع الجمهور وكان التفاعل مميز للغاية.