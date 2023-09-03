غداً .. المنافسة تشتد برموز الـ “جذاع” الأربعة

متابعة – هاني البشر

ترتفع وتيرة المنافسة في مهرجان ولي العهد للهجن غداً الاثنين عندما تستكمل أشواط رموز المهرجان، وذلك بإقامة أشواط رموز فئة الـ “جذاع” الأربعة، ثالث الفئات المعتمدة، وقبل أربعة أيام من ختام المهرجان الخميس المقبل.

وانطلقت فعاليات المهرجان في اليوم الأول من شهر أغسطس الجاري، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- فيما انطلقت المرحلة النهائية في الـ 28 من أغسطس الماضي.

وتبلغ مجموع جوائز فئة الـ “جذاع” 4.4 مليون ريال، حيث تبلغ قيمة جوائز شوطي (بكار مفتوح وعام) 700 ألف للمركز الأول، و250 ألف للثاني، و150 ألف للثالث، و100 ألف للمركز الرابع، فيما يحصل صاحب المركز الخامس على 75 ألفًا، فيما تبلغ قيمة جوائز شوطي (قعدان مفتوح وعام) 500 ألف لصاحب المركز الأول، و 200 ألف للمركز الثاني، و100 ألف للمركز الثالث، و75 ألف للمركز الرابع، و50 ألف لصاحب المركز الخامس.

وكانت الرموز الثمانية الأولى في المهرجان، قد حصلت عليها المطية “نبراس” لمالكها الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة من مملكة البحرين، والمطية “وقاد” لمالكها الإماراتي راشد محمد مروشد، والمطية “سنداله” لمالكها سفر بن مبلش البقمي، والمطية “غرابيل” لمالكها فيصل بن شريم المري، ضمن فئة الـ “حقايق”، فيما حققت المطية “خطيرة” لمالكها الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، والمطية “منسوج” لهجن الشحانية من قطر، والمطية “سحاب” لمالكها العماني علي الزرعي، والمطية “مرعب” لمالكها عاطف عطية القرشي ضمن فئة الـ “لقايا”.

يُذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من سمو ولي العهد، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.