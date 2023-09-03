طريقة عمل براونيز الشوكولاتة الداكنة مع قطع الفراولة

الشوكولاتة الداكنة تعمل علي تحسين المزاج وخفض ضغط الدم وتقليل خطر التجلط وتعزيز الدورة الدموية للقلب وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة دماغية

المقادير اللازمة

8 ملاعق كبيرة زبدة

1 1/2 كوب رقائق شوكولاتة داكنة

كوب سكر بني

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3/4 كوب (90 جم) دقيق

1/3 كوب ( 30 جرام ) من مسحوق الكاكاو الداكن غير المحلى

1/2 ملعقة صغيرة ملح

لطبقة الفراولة

فراولة طازجة مغسولة ومجففة

صوص شوكولاتة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت

غلفي صينية مقاس 8 × 8 بوصة بورق الخبز

في قدر تذوب الزبدة مع التحريك باستمرار

استمري في طهي الزبدة واخفقها حتى تبدأ الزبدة في تكوين رغوة وتتحول إلى اللون البني لون العسل تقريبًا

أخرجي الزبدة من الحرارة وأضيفي إليها رقائق الشوكولاتة

اخفقيها حتى تصبح ناعمة وتذوب تمامًا

ضعي المقلاة جانباً حتى تبرد قليلاً

في وعاء متوسط اخفقي البيض والسكر البني معًا لمدة 3-5 دقائق

اخفقي خليط السكر والبيض في خليط الزبدة والشوكولاتة المبرد قليلاً

أضيفي الفانيليا ثم أضيفي الملح ومسحوق الكاكاو والدقيق حتى تمتزج المكونات معًا

امزجي ثم اسكبي خليط البراونيز في القالب

اخبزي البراونيز على حرارة 325 درجة فهرنهايت لمدة 22-25 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا تقريبًا

اتركي البراونيز يبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل أن تضعي فوقه الفراولة

عندما تبرد البراونيز إلى درجة حرارة الغرفة قومي بترتيب أنصاف الفراولة المقطوعة بحيث يكون الجانب لأسفل فوق البراونيز

تغطي بصوص الشوكولاتة وتقدم