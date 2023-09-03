المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الدجاج الكريمي بالمشروم المقدم داخل الخبز الفرنسي

نيفين عباسaccess_time18 / صفر / 1445 هـ       3 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الوصفات الكلاسيكية وصفة مميزة لتحضير قطع الدجاج الكريمية مع المشروم والمقدمة داخل الخبز الفرنسي

المقادير اللازمة
رغيف خبز فرنسي
صدر دجاجة مقطع شرائح طولية
ملح وفلفل
كوب كريمة
2 كوب مشروم مقطع
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة نشا الذرة
زبدة

طريقة العمل
يقطع الجزء العلوي من الخبز وينزع جزء من لب الخبز
يترك جانباً
يشوح الدجاج في الزبدة مع الملح والفلفل والثوم حتي يكتسب اللون الذهبي
يرفع من النار ويضاف زبدة بنفس المقلاة مرة اخري والمشروم ويقلب حتي يصبح ذهبي
يضاف له الدجاج مرة اخري والكريمة بعد ان يذوب بها النشا ونستمر في التحريك حتي نحصل علي قوام كريمي للدجاج والمشروم
يرفع الخليط من النار ويصب داخل الخبز ويقدم الخبز
ويمكن تحميص الخبز في الفرن حسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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