طريقة عمل الدجاج الكريمي بالمشروم المقدم داخل الخبز الفرنسي

لمحبي الوصفات الكلاسيكية وصفة مميزة لتحضير قطع الدجاج الكريمية مع المشروم والمقدمة داخل الخبز الفرنسي

المقادير اللازمة

رغيف خبز فرنسي

صدر دجاجة مقطع شرائح طولية

ملح وفلفل

كوب كريمة

2 كوب مشروم مقطع

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة نشا الذرة

زبدة

طريقة العمل

يقطع الجزء العلوي من الخبز وينزع جزء من لب الخبز

يترك جانباً

يشوح الدجاج في الزبدة مع الملح والفلفل والثوم حتي يكتسب اللون الذهبي

يرفع من النار ويضاف زبدة بنفس المقلاة مرة اخري والمشروم ويقلب حتي يصبح ذهبي

يضاف له الدجاج مرة اخري والكريمة بعد ان يذوب بها النشا ونستمر في التحريك حتي نحصل علي قوام كريمي للدجاج والمشروم

يرفع الخليط من النار ويصب داخل الخبز ويقدم الخبز

ويمكن تحميص الخبز في الفرن حسب الرغبة