شاهد.. أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا (3-0)

انتصر ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء عصر الأحد، على أستون فيلا، ضمن مباريات المرحلة الرابعة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

أقيمت المباراة في عقر دار ليفربول ملعب (أنفيلد) أمام حضور جماهيري غفير قُدّر بنحو 60 ألف مشجّع بالمدرجات، وبصافرة الحكم الإنجليزي سيمون هوبر.

أهداف ليفربول ضد أستون فيلا تناوب عليها المجري دومينيك سوبوزلاي (3) والبولندي ماتي كاش بالخطأ في مرماه (22) والمصري محمد صلاح (55).

ورفع الـ(ريدز) رصيده إلى 10 نقاط في الترتيب الثالث على لائحة الـ(بريميرليغ) من 3 انتصارات وتعادل، فيما بقى أستون فيلا بالترتيب الـ11 بواقع 6 نقاط.

وأمضى ليفربول على الفوز الثالث تواليًا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث انتصر على بورنموث (3-1) ثم نيوكاسل (2-1) وأخيرًا أستون فيلا (3-0).

شاهد أهداف ليفربول وأستون فيلا (3-0)