شاهد.. أهداف مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد (3-1)

انتصر أرسنال بثلاثة أهداف لواحد أمسية الأحد على مانشستر يونايتد، في إطار مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).



أقيمت المباراة في عقر دار أرسنال، ملعب (الإمارات) في حضور جماهيري كبير قارب 60 ألف مشجّع بالمدرحات، وبإدارة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.



المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد تقدّم لمانشستر يونايتد بالدقيقة 27 من تصويبة مقوّسة، إثر تمريرة حاسمة من الدنماركي كريستيان إريكسن.

أهداف أرسنال ضد مانشستر يونايتد بدأها النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 28 بعد عمل جماعي منظّم داخل منطقة جزاء الشياطين الحمر.



في الشوط الثاني تواصلت أهداف أرسنال ضد مانشستر يونايتد عبر الإنجليزي ديكلان رايس في الدقيقة السادسة بعد التسعين، ثم أنهى البديل البرازيلي غابريل خيسوس المباراة عمليًا بالهدف الثالث في الدقيقة 11 بعد التسعين، ليمنح أرسنال النقطة العاشرة والترتيب الرابع على اللائحة.

شاهد أهداف أرسنال ومانشستر يونايتد (3-1)

GOAL!

Declan Rice has won it for Arsenal at the death! #beINPL #ARSMUN 🔴👺 pic.twitter.com/GZ7Yp01buJ

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 3, 2023