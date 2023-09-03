برنامج “ريف” يدعم الأسر المنتجة

البلاد ـ جدة

يقدم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف” باستمرار ، خدماته لمستفيدي برنامج التنمية والأسر المنتجة وتمكينهم من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية.

ويهدف البرنامج التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تعريف المزارعين وأسرهم والزوار بمستهدفات البرنامج من خلال تطوير التنمية الزراعية الريفية المستدامة في المملكة، وذلك باستثمار الفرص والموارد المتاحة، والاستفادة من الميز النسبية لمنطقة القصيم ولما تمتلكه من موارد طبيعية وإمكانيات زراعية ، إذ تعد النخيل وما تنتجه من تمور وغيرها من مشتقات من أهم الموارد الطبيعية الخادمة للأسر بمجال الصناعات التحويلية ، التي تهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

كما أن البرنامج ، وبالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم ، وعدد من القطاعات ذات العلاقة أسهم في تسجيل أكثر من 25 أسرة خلال أيام الملتقى الأربعة ، التي انطلقت الاثنين الماضي. من جهة اخرى يواصل برنامج “ريف السعودية” دعم المزارعين، حيث نظم لقاءً تعريفياً بفعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأول، أقامه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في تبوك بمحافظة تيماء.

وبيّن البرنامج قواعده الخاصة وقيم الدعم الحكومي، وكيفية الاستفادة منه، لخدمة أبناء وبنات المملكة وتنمية مشاريعهم المستدامة، ويتاح الدعم للمزارعين ومطوري منتجات التنمية الريفية الزراعية المستدامة ممن تنطبق عليهم الشروط.

ويواصل البرنامج دعمه لصغار المزارعين، وفق مستهدفاته الإستراتيجية بتنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. ويقدم البرنامج معلومات وافية للمزارعين والزوار، حول خدماته لخلق تنمية ريفية زراعية مستدامة ويعمل على تعزيز قدرات صغار مُرّبِّي النحل والمنتجين الزراعيين، بدعم يشمل منتجات البن السعودي، والمحاصيل البعلية، والثروة الحيوانية والسمكية، والفواكه، وقطاع النحل وإنتاج العسل، والورود، ومنتجات القيمة المضافة.