برعاية الأمير خالد الفيصل.. “نديم الملوك الخالدية” يفوز بكأس الملك فيصل.. و”عسفان الخالدية” يُتوّج بكأس الأمير عبد الله الفيصل

متابعة- محمد الجليحي
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأمام حضور جماهيري غفير، تُوِّج إسطبل أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، بكأس الملك فيصل، وكأس الأمير عبد الله الفيصل، للخيل العربية الأصيلة، في ختام الحفل الـ39 من موسم سباقات الطائف، على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية.
وفاز الجواد “نديم الملوك الخالدية”، الذي قاده الخيّال عادل الفريدي، بشوط كأس الملك فيصل، ثامن وآخر أشواط الحفل. وقبل ذلك مباشرةً، فاز الجواد “عسفان الخالدية”، بقيادةٍ من الخيّال عبد الله العوفي، بشوط كأس الأمير عبد الله الفيصل. وكلا الشوطين مصنّف عالميًّا، بجائزة قدرها مليون ريال لكلٍ منهما، نصفُها لصاحب المركز الأول.