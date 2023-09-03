اليوم.. افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال في الرياض

2500 رياضي ورياضية يدشنون الحدث المرتقب

البلاد- الرياض

تفتتح عند السابعة من مساء اليوم الأحد بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض؛ بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال السيد محمد جلود ورؤساء الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أنهت كافة استعداداتها؛ لافتتاح البطولة الأولى من نوعها عالمياً في تاريخ رياضة رفع الأثقال؛ كون المشاركة فيها إجبارية للتأهل لأولمبياد (باريس 2024)، التي يشارك فيها 2500 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 170 دولة من مختلف دول العالم.

ومن المتوقع أن تشتمل فقرات حفل الافتتاح التي تمتد لأربعين دقيقة، على فقرات فنية بمشاركة فرق عالمية وفقرات تتناول التراث الوطني، وفقرات فلكلورية، وعروض مرئية وبهلوانية، إضافة إلى العديد من المفاجآت الأخرى، والمقرر بثها على القنوات الرياضية السعودية وعدد من القنوات العالمية.

“أمريكا قوت تالنت” .. حاضرة في الافتتاح

ستؤدي فرقة “زوركاروه” لفن الأكروبات النمساوية، الحائزة على جائزة المركز الثاني في برنامج المواهب الأمريكية الشهير “أمريكا قوت تالنت”؛ عرضاً فنياً وللمرة الأولى في تاريخ افتتاح بطولات العالم لرفع الأثقال، بمشاركة أكثر من 43 شخصاً من البرازيل وروسيا وأوكرانيا وسويسرا. ويرأس الفرقة، البرازيلي بيترسون هورا، وهو مصمم لوحات رقص منذ أكثر من 25 عاماً.

70منصة تدريب.. و16 ساعة عمل يومياً

خصصت اللجنة، 20 حافلة تعمل على مدار 16 ساعة يومياً لنقل الرياضيين من مقرات السكن لصالة التدريبات والمنافسات، حيث تم توفير أكثر من 70 منصة تدريبية للرياضيين، واعتمد الاتحاد الدولي لرفع الاثقال جدول تدريباتهم بداية من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

المنشطات تنشط بين المشاركين

تعد لجنة المنشطات، من أهم اللجان النشطة في البطولة، حيث ستقوم يومياً بفحص أكثر من 50 عينّة فحص، إضافة إلى نشرها لمنشورات توعوية مطبوعة في صالات التدريب، بهدف التوعية حول خطورة استخدام المنشطات على حياة الانسان بشكل عام، والرياضي -بشكل خاص.

القنوات الرياضية السعودية.. جهود كبيرة

خصصت القنوات الرياضية السعودية عربتين للنقل التلفزيوني لفعاليات ومنافسات البطولة معدة بأحدث التقنيات والأجهزة.

وكلفت القناة، طاقم عمل تلفزيوني متكاملا من معلقين ومحللين ومصورين لتغطية البطولة من كافة الجوانب.

مركز إعلامي على مدار الساعة

أنشأت اللجنة المنظمة للبطولة مركزًا إعلاميًا متكاملًا مجهزًا من جميع النواحي، من ركن لتناول الطعام، وخدمة اتصال إنترنت سريع، وركن مخصص للإجابة على استفسارات أكثر من 60 إعلاميًا من مختلف دول العالم.

حضور مجاني لمحبي رفع الأثقال

أعلنت اللجنة المنظمة، السماح للجمهور بحضور افتتاح ومنافسات البطولة طوال أيام الدورة بشكل مجاني. ووفرت اللجنة، مقاعد مهيئة للجمهور وقريبة من منصات المنافسة، للحصول على أفضل فرصة لمشاهدة نجوم الأثقال العالمية عن قرب.

إشادة من رأس الهرم الدولي للعبة

أشاد السيد محمد جلود رئيس الاتحاد الدولي للعبة، بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة لإنجاح البطولة، مشيراً إلى ان النجاح الكبير الذي صاحب بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب التي احتضنتها محافظة جدة عام 2021م، كان له أكبر الأثر في اختيار المجتمع الدولي للعبة رفع الأثقال، لتكون المملكة أولى محطات العبور إلى الأولمبياد الباريسي 2024م.

وامتدح جلود، المعدات الرياضية الجديدة التي وفرتها اللجنة المنظمة لهذه البطولة، مضيفاً أن هذا الأمر يدل على حرص اللجنة على راحة وسلامة كافة المشاركين في البطولة، مما ستسهم في تقديم مستويات فنية عالية طوال أيام البطولة.

مدير المنافسات بالاتحاد الدولي: قرب المسافات نقطة ذكية وجوهرية

أثنى مدير المنافسات بالاتحاد الدولي السيد “ماتيوس لينسير” على صالات التدريبات اليومية والمنافسات، مضيفاً أن قرب المسافة بين الصالات ومقرات الاقامة؛ تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن اللجنة المنظمة أخذت على عاتقها، توفير كافة السبل التي تسهم في إنجاح البطولة.