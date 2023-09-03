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القيادة تهنئ حاكمي سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

صحيفة البلادaccess_time18 / صفر / 1445 هـ       3 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، لفخامة السيد أليساندرو سكارانو، وفخامة السيدة أديل تونيني، الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة، لفخامة السيد أليساندرو سكارانو، وفخامة السيدة أديل تونيني، الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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