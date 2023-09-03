الرياضة القادسية يتصدر دوري” يلو”.. وجدة يكسب البكيرية

حائل- خالد الحامد

تصدر فريق القادسية دوري يلو لأندية الدرجةالأولى” مؤقتًا” بعد تعادله مع مضيفه العين سلبيًا ، في المواجهة التي احتضنها استاد الملك سعود بالباحة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. بهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 10 نقاط، فيما حقق العين أول نقطة له بالدوري. وحصد العروبة ثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على مضيفه أحد بهدفين لهدف. سجل ثنائية العروبة كونر بايين، وفهد الدوسري، فيما أحرز لأحد كمال محمد، فأصبح رصيد العروبة 9 نقاط بالمركز الثاني، وتجمد رصيد أحد عند النقطة السادسة بالمركز التاسع. وكسب فريق جدة ضيفه البكيرية بهدفين لهدف في المواجهة التي أقيمت على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة. أحرز هدفي جدة رضا بن سايح، وخالد ناش، فيما سجل للبكيرية هشام فايق.

بهذا الفوز رفع جدة رصيده إلى 6 نقاط بالمركز العاشر، فيما بقي البكيرية على رصيده 6 نقاط بالمركز الثامن.