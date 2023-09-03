أمير منطقة الجوف يتسلّم تقرير محفظة المشاريع الخمسية لجامعة الجوف

سكاكا : البلاد

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بالدعم المتواصل واللامحدود الذي يحظى به التعليم في جميع مجالاته من دعم ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتجويد العمل التعليمي وتطويره، ودعمه بكل ما يُسهم في بناء الوطن، وتنمية الإنسان ليكون أنموذجًا عالميًّا في التطوّر النوعي على جميع المستويات، ومنافسة الأنظمة التعليمية العالمية في بناء أجيال واعدة للمستقبل، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة الجوف المكلف الدكتور محمد بن مفرج الحويطي، حيث تسلّم سموه خلال اللقاء تقرير مشاريع المحفظة الخمسية لجامعة الجوف، والذي احتوى على 36 مشروعًا رأسماليًا بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.5 مليار ريال.

‏ ‎وأشاد سموّه بما تضمنه التقرير من مشاريع ستُسهم في تعزيز التنمية في منطقة الجوف، مُثنيًا في هذه المناسبة بالجهود التي تُقدّمها الجامعة خلال مسيرتها، ودورها المتميّز لخدمة منسوبي الجامعة وأبناء المنطقة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.‎

من جانبه أعرب رئيس جامعة الجوف المكلف، عن شكره وتقديره لسموّ أمير منطقة الجوف، على ما تلقاه الجامعة من اهتمام ودعم ومتابعة دائمة، وعلى ما تفضل به سموّه من نصائح وتوجيهات.