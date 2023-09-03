أكد أن جدة التاريخية تجربة فريدة ومرجعية سياحية..، الدخيل لـ(البلاد): نخطط مع جودة الحياة لمواكبة مستهدفات رؤية 2030

حوار : ياسر خليل

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للسياحة عبدالله الدخيل ، أن المملكة أصبحت الآن من أهم الوجهات العربية والعالمية للسياحة، إذ يقصد وجهاتها السياح والزوار من داخل السعودية والمنطقة العربية وكافة دول العالم.وقال في حوار خاص به ” البلاد ” ، إن مرجعية المرشدين السياحيين تتبع وزارة السياحة، ويتم الترخيص لهم من قِبلها. وفيما يلي نص الحوار :

• بداية .. ما تقييمكم لفعاليات موسم جدة، وما خططكم لتفعيل برامجه السياحية خلال صيف هذا العام؟

•• جدة لها تقويم خاص، هو تقويم جدة، وضم تقويم جدة منذ انطلاقه العديد من الفعاليات النوعية والعالمية المتنوعة، حيث شهد مجموعة فريدة من الفعاليات والحفلات والعروض الفنية والمسرحية والغنائية العربية والعالمية، كما يقدم عروضا ترفيهية ومعارض متخصصة في مجالات عديدة، إلى جانب الألعاب الشاطئية والمغامرات المائية والغوص واليخوت وغيرها الكثير من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تناسب كل الأذواق والأعمار ، كما يلقى تقويم جدة رواجا كبيرا خلال فصل الصيف، و”روح السعودية” تقوم بالترويج له داخل وخارج المملكة، ويلقى الإقبال الملفت من كافة الشرائح والفئات.

• تشهد منطقة البلد التاريخية حراكاً سياحياً ملحوظاً، فهل تشارك في فعاليات هذا الصيف؟

•• إلى جانب ما تمتلكه جدة من سواحل وشواطئ رائعة، فإن من أبرز ما يميز جدة أيضا عمقها التاريخي والتراثي، من خلال المنطقة التاريخية، التي أدرجتها منظمة اليونيسكو ضمن مواقع التراث العالمي ، كما تشهد جدة هذه الأيام إقبالاً خاصاً من السياح والزوار تزامنا مع حملة “صيف السعودية”، التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة في شهر مايو الماضي تحت شعار “لا تروح بعيد”، والتي تقدم من خلاله مجموعة واسعة من العروض والمنتجات السياحية المتميزة لإبراز تنوع الوجهات الصيفية في المملكة وما تتضمنه من فعاليات وأنشطة نوعية لجذب الزوار من الداخل والخارج ، كما يعد التجول في منطقة جدة التاريخية تجربة سياحية وثقافية فريدة، تشبه التجول في متحف حضاري مفتوح، كما تعتبر جدة من أكثر الوجهات السعودية جذباً واستقبالاً للسياح على مدار العام.

• هل يوجد تواصل بين الهيئة السعودية للسياحة وكوادر الإرشاد السياحي؟

•• مرجعية المرشدين السياحيين تتبع وزارة السياحة، ويتم الترخيص لهم من قِبلها. وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت “خبير السعودية”، وكان بمثابة مرجع للعاملين في مجال السياحة، لتنمية أعمالهم، وتعزيز معرفتهم، وتطرير أدواتهم لخدمة السائح وجذبه والتسويق لأعماله وللمعالم السعودية البارزة.

• ما علاقتكم بالجهات ذات العلاقة مثل جودة الحياة؟

•• نعمل مع برنامج جودة الحياة بصورة دائمة، حيث يدعم البرنامج كافة القطاعات ذات العلاقة بجودة الحياة، ومن ضمنها السياحة، ولذلك نحن على تواصل دائم ووثيق ونعمل بالتنسيق معا وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

• هل تتابعون العروض السياحية في المطاعم والفعاليات؟

•• من الجيد أن تقدم كافة المنشآت والمرافق ذات العلاقة بالسياحة عروضاً سياحية لإثراء تجربة السياح والزوار، وهناك بعض المنشآت والمرافق السياحية في مناطق مختلفة بالمملكة تتشارك مع الهيئة السعودية للسياحة في المواسم والفعاليات، وتدخل ضمن البرامج السياحية بما تقدمه من عروض وخدمات وخصومات وما إلى ذلك من الخدمات التي تقدم للسائح والزائر.

• ما نصيحتكم للشباب الذين يودون السفر إلى مختلف الدول السياحية؟

•• أصبحت المملكة الآن من أهم الوجهات العربية والعالمية للسياحة، ويقصد وجهاتها السياح والزوار من داخل السعودية والمنطقة العربية وكافة دول العالم، وانصح الجميع لاسكتشاف والاستمتاع بالوجهات السياحية السعودية مع التنوع الهائل والمقومات المتوفرة والخيارات المتنوعة طوال العام.