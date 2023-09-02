الرياضة مانشيني يعلن قائمة الأخضر لوديتي كوستاريكا وكوريا

البلاد- جدة أعلنت إدارة المنتخب الوطني قائمة المدير الفني روبرتو مانشيني؛ للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سينطلق اليوم الأحد في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر 2023، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل. وتقرر مغادرة بعثة الأخضر اليوم الأحد إلى مدينة نيوكاسل الإنجليزية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وضمت قائمة مانشيني 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، الذي سينطلق مساء اليوم، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان. وسيخوض “الأخضر” خلال معسكره في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا في الثاني عشر من سبتمبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ” ملعب سانت جيمس بارك” الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، وقيرغستان، وتايلاند.