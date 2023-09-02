طريقة عمل موكا كب كيك مع حشو كريمة الشوكولاتة بالبندق

إذا كنتِ من عشاق مزيج الشوكولاتة والقهوة تلك الوصفة ستحبينها بكل تأكيد

المقادير اللازمة

لكب كيك الموكا

3 أكواب دقيق

2⅔ كوب سكر

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو

1 ملعقة صغيرة ملح

½1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

نصف كوب كريمة حامضة دافئة

1 كوب لبن دافئ

3 بيضات كبيرة

1 1/4 كوب قهوة ساخنة 300 مل

1/2 كوب ماء

¾ كوب زيت نباتي

لكريمة الشوكولاتة بالبندق

1 كوب جبنة كريمية طرية 226 جرام

1/2 كوب زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة 113 جرام

2/3 كوب نوتيلا 176 جرام

3 أكواب سكر بودرة 375 جرام

ربع كوب من مسحوق الكاكاو 31 جرام

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

طريقة العمل

الكب كيك

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

أضيفي الأوراق إلى قالب الكب كيك أو المافن

ننخل المكونات الجافة معًا (بما في ذلك السكر) في وعاء الخلاط ونخفقها حتى تمتزج

أضيفي المكونات الرطبة إلى وعاء كبير واخفقها معًا

أضيفي المكونات الرطبة إلى المكونات الجافة

اخفقي المزيج حتى يمتزج ثم اخلطيه لمدة دقيقتين

توزيع العجينة بالتساوي على أوراق الكب كيك

اخبزيها لمدة 15-20 دقيقة على حرارة 350 درجة فهرنهايت

يترك ليبرد لمدة 10 دقائق حتى يبرد تمامًا

كريمة الشوكولاتة بالبندق

اخفقي الجبن الكريمي والزبدة في وعاء على سرعة متوسطة لمدة 5 دقائق

أضيفي النوتيلا والكريمة واخفقي لمدة دقيقة أخرى

انخلي السكر البودرة ومسحوق الكاكاو معًا

أضيفي السكر البودرة المنخول ومسحوق الكاكاو إلى الوعاء

تخلط حتى تندمج

ارفعي السرعة لمدة دقيقة حتى تصبح كريمية

أضيفي الفانيليا واخلطي المكونات حتى تمتزج

التقديم

يحشي الكب كيك بالكريمة

ويزين الوجه بالكريمة ويقدم الكب كيك بارد