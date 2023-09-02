طريقة عمل فخد الخروف الضاني المشوية بالروزماري

لمحبي اللحوم الضأني وصفة فخدة مشوية بطعم الروزماري

المقادير اللازمة

1 فخذة خروف

4 فصوص ثوم

1 ملعقة كبيرة ملح بحري

2 ملعقة كبيرة إكليل الجبل الطازج المفروم

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع كوب من المرق

طريقة العمل

جففي اللحم جيداً

افرمي الثوم إلى عجينة مع ملح البحر

يقلب مع إكليل الجبل والفلفل

احشي اللحم بالروزماري وخليط الثوم

ضعي اللحم في صينية مدهونة بقليل من الزيت وبها المرق وخضروات مشكلة حسب الرغبة

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

يترك اللحم مغطي بفرن مسخن مسبقاً مدة ساعتين حتي تمام النضج

ثم يخرج اللحم بعد نضجه ويقدم