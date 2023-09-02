طريقة عمل دجاج التندوري المشوي بالطريقة الهندي

يتميز المطبخ الهندي بالتوابل التي تطفي نكهة مميزة للغاية للأطباق

المقادير اللازمة

دجاجة مفتوحة شكل فراشة او مقطعة حسب الرغبة

عصير ليمونة

1 ملعقة صغيرة ملح

¼ 1 كوب زبادي

½ بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعماً

1 فص ثوم مفروم

2 ملعقة صغيرة جارام ماسالا

1 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور

1 ملعقة صغيرة فلفل حار

1 ملعقة صغيرة ملون طعام أحمر (اختياري)

1 ملعقة صغيرة ملون طعام أصفر (اختياري)

طريقة العمل

قومي بإزالة جلد الدجاج

نقوم بعمل شرحات طولية داخل اللحم

ننقل الدجاجة في طبق مسطح

تتبل على كلا الجانبين بعصير الليمون والملح

اتركيها لمدة 20 دقيقة

اخلطي الزبادي، والبصل، والثوم، والجرام ماسالا، والزنجبيل، والفلفل الحار معًا في وعاء متوسط ​​الحجم حتى يصبح المزيج ناعمًا

أضيفي ألوان الطعام إلى الخليط وقلبي

يوزع خليط الزبادي على الدجاج ويغطى

يوضع في الثلاجة لمدة تتراوح بين 6 إلى 24 ساعة (كلما طالت المدة كان ذلك أفضل).

قومي بتسخين الشواية مسبقًا للحصول على حرارة متوسطة

ادهني الشبكة بقليل من الزيت

اطهي الدجاج على الشواية حتى يختفي اللون الوردي وتنضج

تقدم الدجاج ساخن