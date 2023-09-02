الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وفولهام (5-1)

محمد ابو الوفاaccess_time17 / صفر / 1445 هـ       2 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مانشستر سيتي وفولهام 5-1

انتصر مانشستر سيتي بخمسة أهداف لواحد السبت أمام فولهام، ضمن مباريات المرحلة الرابعة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

 

كان للمهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند النصيب الأكبر من أهداف مانشستر سيتي ضد فولهام، حينما سجّل هاتريك في الدقائق 58 و70 و96.

 

أقيمت المباراة في ملعب (الاتحاد) عقر دار مانشستر سيتي، أمام نحو 53 ألف مشجّع في المدرجات، وأدراها تحكيميًا الإنجليزي الدولي مايكل أوليفر.

 

الأرجنتيني جوليان ألفاريز افتتح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 31، لكن رد فولهام لم يتأخر وسجّل الأمريكي تيم ريام التعادل بالدقيقة 33.

 

أهداف مانشستر سيتي ضد فولهام توالت بعد ذلك، حيث أنهى المدافع الهولندي ناثان آكي الشوط الأول بتقدّم الـ(سيتيزنز) بنتيجة (2-1) بضربة رأس.


في الشوط الثاني عاد هالاند وسجّل هاتريك لمانشستر سيتي، وقاد فريقه لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

 

شاهد أهداف مانشستر سيتي وفولهام 5-1

 

m.abo.elwafa

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