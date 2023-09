شاهد.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وفولهام (5-1)

انتصر مانشستر سيتي بخمسة أهداف لواحد السبت أمام فولهام، ضمن مباريات المرحلة الرابعة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

كان للمهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند النصيب الأكبر من أهداف مانشستر سيتي ضد فولهام، حينما سجّل هاتريك في الدقائق 58 و70 و96.

أقيمت المباراة في ملعب (الاتحاد) عقر دار مانشستر سيتي، أمام نحو 53 ألف مشجّع في المدرجات، وأدراها تحكيميًا الإنجليزي الدولي مايكل أوليفر.

الأرجنتيني جوليان ألفاريز افتتح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 31، لكن رد فولهام لم يتأخر وسجّل الأمريكي تيم ريام التعادل بالدقيقة 33.

أهداف مانشستر سيتي ضد فولهام توالت بعد ذلك، حيث أنهى المدافع الهولندي ناثان آكي الشوط الأول بتقدّم الـ(سيتيزنز) بنتيجة (2-1) بضربة رأس.



في الشوط الثاني عاد هالاند وسجّل هاتريك لمانشستر سيتي، وقاد فريقه لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

شاهد أهداف مانشستر سيتي وفولهام 5-1

Goal! It's been coming! Erling Haaland picks out Julián Álvarez to put Man City 1-0 up. After a VAR check the goal is given. #beINPL #MCIFUL 🔵🏡 pic.twitter.com/yGLMw3s1P1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 2, 2023

Goal! Fulham are level! Tim Ream with the tap in. Two minutes and one second between the two goals. Crazy! pic.twitter.com/mOC98oTVqV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 2, 2023

"It's one of the most ridiculous decisions in the history of VAR!" 😠😠😠@richardajkeys and Andy Gray cast their eye over that controversal offside decision at Manchester City. #beINPL #MCIFUL 🔵 pic.twitter.com/cq8hyon3gu — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 2, 2023