شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي (2-1)

سجّل الإنجليزي جود بيلينغهام هدفًا متأخرًا وقلب تأخر ريال مدريد بهدف، إلى انتصار (2-1) على خيتافي، السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وأصبح ريال مدريد في صدارة لائحة (لا ليغا) بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعد أن انتصر في مبارياته الأربع، على أتلتيك بيلباو وألميريا وسيلتا فيغو وخيتافي.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل ريال مدريد، أمام نحو 67 ألف مشجّع في المدرجات، وبإدارة الحكم الدولي ماريو ميليرو لوبيز.

الإسباني بورخا مايورال افتتح التسجيل لخيتافي الدقيقة 11، وعادل الإسباني الآخر خوسيلو النتيجة لريال مدريد في الرمق الأخير من الشوط الأول.

وفي الدقيقة الخامسة بعد التسعين، تمكّن بيلينغهام من خطف هدف الفوز بعدما تابع تسديدة على مرمى حارس خيتافي، دافيد سوريا.

شاهد أهداف ريال مدريد وخيتافي 2-1