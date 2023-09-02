العسيلي وكايروكي: الجمهور السعودي رقم واحد

البلاد – ياسر خليل

عبر محمود العسيلي في اللقاء الصحفي أن الحفل بدون مبالغة كما وصفه من أفضل حفلات حياته، وقال” اكتشفت أن ما قيل عن جمهور جدة كان حقيقي وان تفاعلهم يفوق الوصف”،

وحرص العسيلي على توجيه الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترقية والقائمين على شركة بنش مارك على هذا المجهود الكبير وافكار الحفلات الرائعة التي تم تقديمها والتي تحمل الكثير من التقدير للفن العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص، وختم حديثه بأنه يتمنى أن يقدم حفل كل يوم في جدة لأن جمهورها أكثر من رائع.

جاء ذلك في الحفل الغنائي الذي شهدت مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة حفلاً غنائيا نظمته الشركة السعودية Benchmark يشارك الحفل الفنان محمود العسيلي و فرقة كايروكي، ومع دخول الفنان محمود العسيلي على أغنية ” على خدك “وغنى مجموعة من الاغاني : ياناس ، مش مضمون، وشارك الجمهور الغناء على اغنيته ” دوم دوم “

اعتلى المسرح بعدها فرقة كايروكي على انغام موسيقاهم الفريدة، وحماس التي جماهيري غير مسبوق ارتفعت معاهم الاصوات بالغناء، واستمر الحفل حتى بعد الساعة 1 صباحا.

يذكر ان لحفل ضمن سلسلة حفلات تقويم جدة وأبدع كل من العسيلي وكايروكي في فقراتهم وكان تفاعل الجمهور غير عادي

في حين قال أمير عيد نجم فريق كايروكي أنه لم يكن يتوقع أن يكون للفريق قاعدة جماهيرية كبيرة خارج مصر بهذه الصورة ونحن بالفعل محظوظين أن لنا جمهور كبير في السعودية.

وأكد أمير وباقي أعضاء الفريق على أن تفاعل جمهور جدة مميز وله مذاق خاص وكانوا يحفظون الأغاني ويرددونها معنا طوال الحفل.