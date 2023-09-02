 الشهري يعلن قائمة الأخضر الأولمبي للتصفيات الآسيوية

وضمت قائمة الأخضر الأولمبي (24) لاعبًا، هم: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، حامد الشنقيطي، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، نواف المطيري، سعد آل موسى، محمد اليامي، حسين الصبياني، زكريا هوساوي، عوض الناشري، نايف مسعود، فيصل الغامدي، عبدالملك العييري، صالح أبو الشامات، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، خليل العبسي، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران. ويستضيف الأخضر الأولمبي في مدينة أبها خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الجاري، منافسات المجموعة “العاشرة” من التصفيات، التي تضم إلى جواره منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.