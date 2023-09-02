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 الشهري يعلن قائمة الأخضر الأولمبي للتصفيات الآسيوية
الرياضة

 الشهري يعلن قائمة الأخضر الأولمبي للتصفيات الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time17 / صفر / 1445 هـ       2 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشف سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم السبت، عن قائمة الأخضر للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2024، التي تستضيفها قطر العام المقبل.

وضمت قائمة الأخضر الأولمبي (24) لاعبًا، هم: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، حامد الشنقيطي، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، نواف المطيري، سعد آل موسى، محمد اليامي، حسين الصبياني، زكريا هوساوي، عوض الناشري، نايف مسعود، فيصل الغامدي، عبدالملك العييري، صالح أبو الشامات، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، خليل العبسي، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران.

ويستضيف الأخضر الأولمبي في مدينة أبها خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الجاري، منافسات المجموعة “العاشرة” من التصفيات، التي تضم إلى جواره منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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