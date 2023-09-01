تاوامبا يقود الأخدود لتحقيق فوزه الأول في دوري المحترفين

محمود العوضي- جدة
قاد النجم الكاميروني فريق الأخدود لتحقيق فوزه الأول في دوري روشن للمحترفين، على حساب فريق الرياض، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.
أحرز توامبا هدف الأخدود في الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني من المباراة. بتلك النتيجة، ارتقى فريق الأخدود للمرتبة 12 برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الرياض عند النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر.
هدددددف!⚽
تاوامبا يدشن ظهوره الأول مع الأخدود #دوري_روشن_السعودي#الرياض_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/NfOzxVy5Zn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023