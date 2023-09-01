الرياضة

تاوامبا يقود الأخدود لتحقيق فوزه الأول في دوري المحترفين

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1445 هـ       1 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

قاد النجم الكاميروني فريق الأخدود لتحقيق فوزه الأول في دوري روشن للمحترفين، على حساب فريق الرياض، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

أحرز توامبا هدف الأخدود في الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني من المباراة. بتلك النتيجة، ارتقى فريق الأخدود للمرتبة 12 برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الرياض عند النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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