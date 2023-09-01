الرياضة

بريمونتادا خيالية.. الهلال يحسم كلاسيكو الاتحاد ويتصدر روشن

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1445 هـ       1 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور- عبدالعزيز المتعاني

بعد ريمونتادا خيالية، حول فريق الهلال تأخره 1/3، لفوز مثير على الاتحاد 3/4، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري روشن.

جاءت أهداف الاتحاد عن طريق رومارينهو في الدقيقة الأولى، وكريم بنزيما في الدقيقة 38، وعبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 45+8.

فيما سجل الكسندر ميتروفيتش 3 أهداف للهلال في الدقائق 30 و 60 و 65، وجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 71.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثاني.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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