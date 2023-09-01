بريمونتادا خيالية.. الهلال يحسم كلاسيكو الاتحاد ويتصدر روشن

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور- عبدالعزيز المتعاني
بعد ريمونتادا خيالية، حول فريق الهلال تأخره 1/3، لفوز مثير على الاتحاد 3/4، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري روشن.
جاءت أهداف الاتحاد عن طريق رومارينهو في الدقيقة الأولى، وكريم بنزيما في الدقيقة 38، وعبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 45+8.
فيما سجل الكسندر ميتروفيتش 3 أهداف للهلال في الدقائق 30 و 60 و 65، وجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 71.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثاني.
⚽️4 أهداف في الشوط الأول🔥
شاهد الأهداف بصوت بلال علام🎙⤵️#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/REELpfUjIo
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023
هدددددف!⚽
جنون الكلاسيكو السعودي🇸🇦💪🏻
الهلال يعود بهاتريك ميتروفيتش (3-3)🔥⚽️
الاتحاد 3 × 3 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/DmJ3v4EDDU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023
هدددددف!⚽
سالم يعلن تقدم الهلال في الكلاسيكو بهدف رابع⚽️🔥
الاتحاد 3 × 4 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/wR9rRuYA3Y
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023