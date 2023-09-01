الطائي يتغلب على أبها بهدف وحيد

محمود العوضي- جدة
تصوير- معزي السويدي
نجح فريق الطائي في التغلب على ضيفه فريق أبها، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة الخامسة منمنافسات دوري روشن للمحترفين.
سجل هدف الطائي واللقاء الوحيد اللاعب أندريه كورديا في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
بهذا الفوز، بات رصيد الطائي 6 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة السادسة في المركز التاسع.
اندريه كورديا يسجل الهدف الأول للطائي عند الدقيقة 83 ⚽️🔥 #دوري_روشن_السعودي#الطائي_أبها | #SSC pic.twitter.com/m2ABWwNpZm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023