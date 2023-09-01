الرياضة

الطائي يتغلب على أبها بهدف وحيد

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1445 هـ       1 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- معزي السويدي

نجح فريق الطائي في التغلب على ضيفه فريق أبها، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة الخامسة منمنافسات دوري روشن للمحترفين.

سجل هدف الطائي واللقاء الوحيد اللاعب أندريه كورديا في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، بات رصيد الطائي 6 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة السادسة في المركز التاسع.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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