الرياضة الثلاثاء المقبل.. سحب قرعة مونديال الأندية في جدة

البلاد- جدة أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، عن تغيير موعد إقامة مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023 التي من المقرر أن تحتضنها مدينة جدة.

وأوضح الفيفا، أن مراسم قرعة كأس العالم للأندية ستقام يوم الثلاثاء 5 سبتمبر الجاري بدلًا من يوم 7 في جدة. وتُقام منافسات كأس العالم للأندية في مدينة جدة، بمشاركة الاتحاد “بطل الدوري السعودي”، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

وتشارك في منافسات مونديال الأندية كل من “الاتحاد “بطل الدوري السعودي”، والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، وأوكلاند سيتي، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، بالإضافة إلى بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، وأوراوا الياباني، ولم يتحددا حتى الآن.

ونشر ” الفيفا” جدول المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى (المباراة 1)

الاتحاد ضد أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر المقبل.

الجولة الثانية

(المباريات 2 و 3)

الفريق أ ضد الفريق ب؛ الفريق ج ضد الفريق د، يوم 15 ديسمبر المقبل.

نصف النهائي

(المباريات 4 و 5)

ممثل كونميبول ضد الفائز مباراة 2 أو مباراة 3، يوم 18 ديسمبر.

الفائز من مباراة 2 أو مباراة 3 ضد مانشستر سيتي، يوم 19 ديسمبر.

مباراة فاصلة على المركز الثالث والنهائي (المباريات 6 و 7)، يوم 22 ديسمبر.