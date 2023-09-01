الرياضة اتفاقية تعاون بين الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية وجمعية (كفيف) لتطوير الكفاءات الرياضية من المكفوفين

الرياض – هاني البشر وقع الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية اتفاقية تعاون مع جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف) وذلك في برج تمكين وحضر توقيع الاتفاقية الأستاذ خالد سليمان الفهيد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية، والأستاذ سعود عبدالله الراجحي، رئيس مجلس إدارة جمعية كفيف. تسهم هذه الاتفاقية في تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الرياضة من ذوي الإعاقة البصرية، واستقطاب عدد من اللاعبين واللاعبات من مستفيدي الجمعية للانضمام للأندية الخاصة لذوي الإعاقة والمشاركة في المنافسات الرياضية، وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين في تقديم البرامج التدريبية وورش العمل والفعاليات واستقطاب ذوي الخبرة في المجالات المشتركة بين الطرفين، وتوفير المنشآت الخاصة بالجمعية للاستفادة منها في تدريب اللاعبين وإقامة مسابقات وانشطة الاتحاد.