5.5 مليار ريال واردات سعودية من دول التعاون

البلاد – الرياض

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 5.51 مليار ريال خلال شهر يونيو، منخفضة بنسبة 19 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2022م. واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 65.6 % من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 3.61 مليار ريال، منخفضة بنسبة 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2022م. ومقارنة بشهر مايو من العام الحالي انخفضت الواردات السعودية من الدول الخليجية بنسبة 11 % وبقيمة 715 مليون ريال.

ويسعى مجلس التعاون الخليجي إلى دعم التجارة البينية، حيث أوضح الأمين العام للمجلس جاسم البديوي خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة في مايو الماضي ، أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون تجاوز 100 مليار دولار، وذلك نتيجة الجهود المبذولة في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول الست ، داعيا إلى تسريع وتيرة نجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية، للوصول للوحدة الاقتصادية الخليجية لتعزيز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على دول المجلس. وشهدت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي (لا تشمل التجارة البينية)، قفزة في قيمتها الإجمالية لتصل 1.146 تريليون دولار، مقارنة بـ840.7 مليار دولار في 2020م، وبنسبة زيادة 36.4 %، وأسهمت السعودية والإمارات بنحو ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية.