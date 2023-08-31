11.4 مليار ريال مبيعات تتصدرها الأطعمة

البلاد – جدة

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية، نحو 11.37 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، مقارنة بنحو 12 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي – ساما،بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 166.1 مليون عملية.

وشهدت معظم القطاعات انخفاضًا من حيث قيمة المبيعات، ما عدا قطاعات الأطعمة والمشروبات والاتصالات، والترفيه والثقافة، والتعليم المرتفعة بنسبة 3 % و2 % و1 % على التوالي ، وتصدر قطاع الملابس والاحذية، القطاعات المنخفضة بنسبة 29 %، تلاه قطاع الفنادق بنسبة 18 %.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات ﺑـ1.72 مليار ريال، تلاه قطاع التوزيع. وبالنسبة لقيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع ، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.89 مليار ريال، ما يمثل 34 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.68 مليار ريالطاعم والمقاهي بقيمة 1.51 مليار ريال. وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات وغيرها.