الرياضة يوسف حنيفة “ثالث العالم لكرة الطاولة” في تصنيف الاتحاد الدولي “ITTF”

البلاد- جدة

قفز يوسف هتان حنيفة لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة، في فئة تحت 11 عامًا، إلى المركز الثالث على مستوى لاعبي العالم، في التصنيف الدولي “ITTF”، خلال شهر أغسطس الجاري، مؤكداً موهبته القادمة في كرة الطاولة السعودية، بجانب أقوى المصنفين على مستوى العالم. واستطاع حنيفة أن يحتل هذه المرتبة بعد حصوله على “93 نقطة” جعلته في المرتبة الثالثة، خلف الإسباني ألكساندر صاحب المركز الأول برصيد “122 نقطة”، والكوري الجنوبي يونجون في المرتبة الثانية برصيد “108 نقطة”. ويعد حنيفة أحد أهم المواهب القادمة في سماء كرة الطاولة السعودية في فئة “تحت 11 عامًا” حيث استطاع أن يتقدم في سلم الترتيب للتصنيف الدولي بعد تحقيقه المركز الأول والميدالية الذهبية مرتين على التوالي، في بطولة تونس الدولية، وبطولة الأردن الدولية، خلال شهر أغسطس، إضافة لحصوله على برونزية البطولة العربية في العراق. بدوره، أكد الدكتور عبد الله البار رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، أن النجم الواعد يوسف هتان حنيفة يؤكد رؤية الاتحاد في أهمية المشاركة في البطولات الدولية للمنافسة وحصد المراكز المتقدمة، إضافة إلى بناء منتخب المستقبل، من خلال المشاركات الدولية المستمرة، وإقامة المعسكرات الداخلية والخارجية، مما يسهم في زيادة الاحتكاك، وصقل المواهب التي تمتاز بها كرة الطاولة السعودية.