موجز اقتصادي

صادرات إلى الهند

شهدت غرفة الشرقية توقيع اتفاقية لتصدير منتجات الكبريت الزراعي والصناعي إلى الهند ودول شرق آسيا بأكثر من 100 ألف طن سنوياً، بحضور مدير فرع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة عبدالعزيز الشعيبي، ويتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 100 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة.

انتاج تويوتا

استأنفت شركة تويوتا عملياتها في مصانع التجميع اليابانية الأربعاء بعد توقف دام 24 ساعة بسبب تعطل سلسلة التوريد الخاصة بها. وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات إن مصانعها الـ 14 للسيارات في البلاد أوقفت نشاطها مؤقتاً يوم الثلاثاء بسبب عطل في النظام منعها من معالجة طلبات مكونات السيارات.

تكنولوجيا الرقائق

ارتفعت أسهم التكنولوجيا الصينية الأربعاء بعد أن فاجأت شركة هواوي تكنولوجيز المستثمرين بإطلاق هاتف ذكي (Mate 60 Pro) ، مما عزز الآمال في تحقيق تقدم في تكنولوجيا الرقائق والهواتف المحمولة المحلية على الرغم من العقوبات الأميركية، فيما كشف اتحاد شركات الرقائق العالمية أن هواوي تقوم ببناء مرافق تصنيع أشباه الموصلات.