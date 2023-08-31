منتدى العالم القادم يسدل الستار على نسخته الثانية ويختتم فعاليات موسم الجيمرز- أرض الأبطال

شهد مشاركة أكثر من 2500 شخص من مختلف أنحاء العالم

‎الرياض- محمد الجليحي

‎أُسدل الستار مساء اليوم على النسخة الثانية من منتدى العالم القادم، واختتمت بذلك فعاليات وأنشطة موسم الجيمرز: أرض الأبطال – أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم – الذي انطلق بتاريخ 6 يوليو واستمر لمدة 8 أسابيع حتى 31 أغسطس.

‎واحتضن اليوم الثاني والأخير من منتدى العالم القادم جلسة بعنوان “حوار القادة: محادثة بين صناع التغيير والريادة” بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان وإلى جانبه مين-ليانج تان، الرئيس التنفيذي لشركة Razer.

‎وجلسات أخرى بعنوان “اللاعبون يستحقون الأفضل: مستقبل مرافق الألعاب والرياضات الإلكترونية” و “الواقع الافتراضي، عواقب العالم الحقيقي: تأثير السياسة على الألعاب الإلكترونية” و “التحديات التي تواجهها النساء للوصول إلى أدوار قيادية بعالم الألعاب الإلكترونية” و “فصل جديد للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية” و “اضغط على زر الإيقاف المؤقت: تحليل الصحة العقلية والجسدية للاعبي الرياضات الإلكترونية” و “حوكمة رقمية أفضل في الميتافيرس والبلوكتشين”.

‎وقال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “لقد قدّم منتدى العالم القادم لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية منصة واسعة النطاق لنمو الأعمال والتقدم الذي يعزز أهدافنا في أن تصبح المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا للألعاب والرياضات الإلكترونية. قطاعنا سريع النمو بشكل استثنائي وتطرأ عليه التغييرات بشكل كبير ومستمر، وفرصة الالتقاء في الرياض طرحت أفكارًا عديدة ونقاشات هادفة وفرص عمل استثنائية. ورسالتنا مع ختام منتدى العالم القادم لهذا العام هي “هذه مجرد البداية”.

‎وقالت رئام الخضيري، مديرة برنامج منتدى العالم القادم، ومسؤولة الاتصال المؤسسي في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “من خلال تجسيد الإبداع والابتكار والتنوع، غطّت جلسات منتدى العالم القادم أهم المواضيع في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والصناعات المرتبطة بها. ضمّ المنتدى قادة بارزين ومتحدثين خبراء، وجذبت نسخة هذا العام أكثر من 2500 شخص من جميع أنحاء العالم، مما يعكس بشكل كامل القوة الجاذبة للقطاع عالميًا. سعى الحدث إلى طرح الأسئلة الصعبة المتعلقة بالألعاب والرياضات الإلكترونية، وبعد الكثير من الجلسات والنقاشات المثمرة على مدار اليومين الماضيين، هناك شيء واحد سيتفق عليه جميع المشاركين وهو أن منتدى العالم القادم ساعد بشكل كبير في تشكيل مستقبل صناعتنا”.

‎واختتم المنتدى فعاليات النسخة الثانية من موسم الجيمرز: أرض الأبطال، الحدث الذي نظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمدينة الرياض في بوليفارد رياض سيتي، ومنح الجماهير تجربة استثنائية مزجت بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين وإجمالي جوائز تجاوز مبلغ 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، وبرامج تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية. وسيختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.