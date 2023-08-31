طريقة عمل تشيز كيك الفستق الحلبي وكريمة الفستق بدون فرن

لمحبي الفستق الحلبي وصفة غنية بالفستق
المقادير اللازمة
للقاعدة
2 كوب بسكويت
نصف كوب فستق مفروم
120 جرام زبدة
للحشو
نصف كوب كريمة فستق
نصف كوب فستق مفروم
300 جرام جبن كريمي او ريكوتا
كوب كريمة خفق
ملعقة صغيرة جيلاتين مذوبة في ربع كوب ماء
نصف كوب سكر بودرة
ملعقة ماء زهر او ماء ورد اختياري
للوجه
فستق مفروم
كوب ونصف كريمة فستق
طريقة العمل
القاعدة
تخفق المكونات معاً ناعم
تفرد في قالب تشيز كيك سهل الفتح
تحفظ بالثلاجة لحين تحضير الحشو
الحشو
يرفع الجيلاتين علي النار دقيقة حتي يذوب
يرفع من النار ويترك جانباً
تخفق الجبنة والكريمة والسكر وكريمة الفستق وماء الورد او الزهر
يضاف لهم خليط الجيلاتين والفستق المفروم وتقلب
يوضع الخليط اعلي البسكويت وتوضع بالثلاجة حتي تبرد وتتماسك تماماً
التقديم
تخرج التشيز كيك من الثلاجة ويفضل تركها ليلة كاملة بالثلاجة
يضاف للوجه كريمة الفستق وتوزع بالتساوي
ويمكن وضعها بالمايكرويف 30 ثانية حتي تصبح سهلة الفرد
ثم ترش بالفستق المجروش وتقدم باردة