صندوقان استثماريان للمنظمات الوقفية

البلاد – الرياض

وقعت شركة استثمار المستقبل وشركة جدوى للاستثمار، اتفاقية شراكة لإطلاق صندوقين استثماريين مخصصين للمنظمات الوقفية وغير الربحية في المملكة، هما صندوق استثمار المستقبل عالي السيولة (مفتوح)، وصندوق استثمار المستقبل للاستثمارات البديلة يبلغ حجمه (50) مليون ريال، بحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي.

وسيعمل الصندوقان كأداة استثمارية للمنظمات الوقفية وغير الربحية في المملكة، ولاستثمار الأموال في محفظة استثمارية متنوعة الأصول؛ لتحقيق عوائد طويلة المدى، تعمل على توليد الدخل وتنويعه، وزيادة مكاسب رأس المال. وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الهيئة على تفعيل دور الشراكات التي من شأنها تطوير القطاع الوقفي، وتحفيزه لتنويع منتجاته الاستثمارية الوقفية، تحقيقاً للاستدامة المالية، وتنمية الموارد، لتعزيز الأداء المالي للقطاع الوقفي وغير الربحي، مما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع الوقفي، إيمانًا من الهيئة، بأهمية تعزيز الاستثمار المالي للجمعيات الأهلية، وتفعيل دورها في التنمية.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات واقتراح الأنظمة وإقرار اللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي.