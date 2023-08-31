الرياضة

رونالدو الأفضل في شهر أغسطس بالدوري السعودي

صحيفة البلادaccess_time15 / صفر / 1445 هـ      31 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وبعد خسارتين في بداية الموسم لوصيف البطل أحرز رونالدو ثلاثية في الفوز 5-0 على الفتح، وثنائية في الفوز 4-0 على الشباب، وصنع هدفين للسنغالي ساديو ماني.

وحصل نونو على جائزة أفضل مدرب بعد انطلاقةٍ مثالية للاتحاد حامل اللقب، إذ حقق 4 انتصارات متتالية سجل فيها 12 هدفا ولم تهتز شباكه، وهو ما منح مارسيلو غروهي جائزة حارس الشهر. وحصد عبد الملك العييري لاعب وسط التعاون جائزة أفضل لاعب واعد هذا الشهر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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