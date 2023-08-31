رونالدو الأفضل في شهر أغسطس بالدوري السعودي

البلاد- جدة فاز كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بجائزة أفضل لاعب في الشهر الأول بالموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، في حين نال مواطنه البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد جائزة أفضل مدرب. وسجل رونالدو 5 أهداف في أغسطس؛ ليتصدر ترتيب الهدافين، كما قدم تمريرتين حاسمتين.

وبعد خسارتين في بداية الموسم لوصيف البطل أحرز رونالدو ثلاثية في الفوز 5-0 على الفتح، وثنائية في الفوز 4-0 على الشباب، وصنع هدفين للسنغالي ساديو ماني. وحصل نونو على جائزة أفضل مدرب بعد انطلاقةٍ مثالية للاتحاد حامل اللقب، إذ حقق 4 انتصارات متتالية سجل فيها 12 هدفا ولم تهتز شباكه، وهو ما منح مارسيلو غروهي جائزة حارس الشهر. وحصد عبد الملك العييري لاعب وسط التعاون جائزة أفضل لاعب واعد هذا الشهر.