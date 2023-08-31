الرياضة

رسميًا.. تشيلسي يُعير روميلو لوكاكو إلى روما

محمد ابو الوفاaccess_time15 / صفر / 1445 هـ      31 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
لوكاكو إلى روما

تعاقد فريق روما الإيطالي مع المهاجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو (30 عامًا) على سبيل الإعارة من تشيلسي- حسب بيان رسمي الأربعاء.

 

وسيعاود لوكاكو أدراجه إلى مسابقة الدوري الإيطالي مُجددًا، حيث نشط الموسم الماضي (2022-2023) مُعارًا من تشيلسي إلى إنتر ميلان.


وكشفت وسائل إعلام أن قيمة إعارة لوكاكو -صاحب 108 مباريات دولية- إلى روما ستكلّف خزائن النادي العاصمي الإيطالي قرابة 8 ملايين يورو.

 

مدرب تشيلسي الجديد، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أسقط لوكاكو من حساباته، ما مهد الطريق نحو الخروج من النادي اللندني هذا الصيف.

 

بانتقاله إلى روما، سيعمل لوكاكو من جديد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق وأشرف عليه في تشيلسي ومانشستر يونايتد.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.