رسميًا.. تشيلسي يُعير روميلو لوكاكو إلى روما

تعاقد فريق روما الإيطالي مع المهاجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو (30 عامًا) على سبيل الإعارة من تشيلسي- حسب بيان رسمي الأربعاء.

وسيعاود لوكاكو أدراجه إلى مسابقة الدوري الإيطالي مُجددًا، حيث نشط الموسم الماضي (2022-2023) مُعارًا من تشيلسي إلى إنتر ميلان.



وكشفت وسائل إعلام أن قيمة إعارة لوكاكو -صاحب 108 مباريات دولية- إلى روما ستكلّف خزائن النادي العاصمي الإيطالي قرابة 8 ملايين يورو.

مدرب تشيلسي الجديد، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أسقط لوكاكو من حساباته، ما مهد الطريق نحو الخروج من النادي اللندني هذا الصيف.

بانتقاله إلى روما، سيعمل لوكاكو من جديد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق وأشرف عليه في تشيلسي ومانشستر يونايتد.

Roma have reached a deal with Chelsea to sign Romelu Lukaku on a season-long loan for a fee of $6M, reports @Matt_Law_DT

Reunited 🤝 pic.twitter.com/soFf7oe4Pb

— B/R Football (@brfootball) August 28, 2023