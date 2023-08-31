تّوجهم ابن جلوي في ختام منافسة الـ “حقايق”.. رموز مهرجان ولي العهد.. سعوديان وبحريني وإماراتي

متابعة – هاني البشر
تّوج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للهجن الفائزين برموز مهرجان ولي العهد للهجن لفئة الـ “حقايق” ضمن المرحلة الختامية من المهرجان، المقام حالياً على أرض ميدان الطائف التاريخي.
وانطلقت فعاليات المهرجان في اليوم الأول من شهر أغسطس الجاري، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- فيما انطلقت المرحلة النهائية الاثنين الماضي على أن تختتم في السابع من سبتمبر المقبل.
وفازت المطية “نبراس” لمالكها الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة من مملكة البحرين بجائزة الشوط الثاني والرئيس “مفتوح” عقب قطعها مسافة السباق بزمن قدره 2:56.011 دقيقة، وذلك على أرض ميدان الطائف التاريخي للهجن.
وحققت المطية “وقاد” لمالكها الإماراتي راشد محمد مروشد رمز الشوط الرابع إضافة لتسجيلها أفضل توقيت في فئة الـ “حقايق” خلال الأيام الثلاثة، بتوقيت بلغ 2:52.230 دقيقة.
كما خطفت “سنداله” لمالكها سفر بن مبلش البقمي لقب الشوط الأول، وظفرت بأولى رموز المهرجان مسجلة 2:22.842 دقيقة، فيما ذهب الرمز الثالث للمطية “غرابيل” لمالكها فيصل بن شريم المري مسجلة 2:53.880 دقيقة.
وشهدت منافسات اليوم إقامة أولى أشواط رموز المهرجان، التي يتنافس الملاك عليها بقوة لتحقيقها لرمزيتها المعنوية والمادية، حيث شارك فيها 107 مطايا من فئة الـ “حقايق”، قطعت فيها مسافة 8 كيلو مترات، بواقع 2 كيلو متر في كل شوط، ومجموع جوائزها 4.4 مليون ريال.
الجدير ذكره أن منافسات الحقايق (بكار ـ قعدان) انطلقت الثلاثاء الماضي، بمشاركة 3805 مطايا، قطعت فيها 84 شوطًا، بمسافة 168 كيلو مترًا، مسافة كل شوط (2 كيلو متر) على مدار ثلاثة أيام، وقد بلغ مجموع جوائز الرموز 4.4 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي جوائز أشواط الفئة 6.65 مليون ريال.