انطلاق منتدى العالم القادم في نسخته الثانية بالرياض

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان وقادة وخبراء قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم
الرياض- محمد الجليحي
انطلقت في الرياض فعاليات منتدى العالم القادم في نسخته الثانية، الحدث العالمي الذي يُنظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ويجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم، ويُقام على مدار يومين (30 – 31 أغسطس) في فندق فور سيزونز الرياض بمركز المملكة، ليختتم بذلك فعاليات أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم “موسم الجيمرز: أرض الأبطال”.
وشارك “صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان” رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، في جلسة بعنوان “المعيار الذهبي لمشهد الألعاب التنافسية” وكان إلى جانبه كل من “رالف رايكرت” رئيس مجلس إدارة ESL FACEIT Group، و”داني تانغ” الشريك المؤسس لشركة VSPO.
وقال سمّوه: “هدف المملكة العربية السعودية هو أن تصبح مركزًا عالميًا للألعاب والرياضات الإلكترونية، واستضافة أحداث مثل منتدى العالم القادم هي جزء أساسي في الرحلة لتحقيق هذا المسعى. صناعة الرياضات الإلكترونية تتغير بشكل يومي، وهناك تساؤلات ونقاشات دائمة حول التغييرات التي ستطرأ على القطاع في سنواته العشر القادمة، ولكن السؤال الحقيقي هو “ما الأمر الثابت في القطاع؟” وبالنسبة لي فإن مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية واللاعبين هما العاملان الثابتان. والاستمرار في التركيز على أن كل ما نقوم به هو من أجل المجتمع سيضعنا في أفضل موقع للتعامل مع كل ما هو قادم في المستقبل”.
وقال رالف رايكرت: “كنت هنا في العام الماضي للنسخة الافتتاحية من منتدى العالم القادم وكانت مميزة جدًا. وكان هناك العديد من الأشخاص الذين ذكروا بأنهم سيتواجدون لاستكشاف ما سيقدمه الحدث، وفي نسخة هذا العام، استقبلت الكثير من الاتصالات التي رغب أصحابها في الحصول على حجوزات للحضور. وهو انعكاس لفاعلية جميع الشراكات التي تمت سابقًا”. وقالت داني تانغ: “من حسن حظ صناعة الرياضات الإلكترونية وجود دولة رائدة مثل المملكة العربية السعودية تقود المهمة العالمية لخلق رياضة المستقبل للجيل القادم”.
وشهد اليوم الأول إقامة مجموعة واسعة من الجلسات والنقاشات، ومن أبرزها جلسة ” الاستحواذ: الجوانب القانونية لاستحواذ الشركات على استوديوهات الألعاب ” و ” الألعاب الإلكترونية اقتصاد المستقبل ” و “من البكسل إلى منصة التتويج: دراسة العلاقة بين الرياضات الإلكترونية والألعاب الأولمبية” و “الركائز الأساسية للميتافيرس: كيف تقوم شركة إيبِك جيمز بتمكين المبدعين؟” و “ركود الرياضات الإلكترونية: هل انتهت القصة؟” و “لا يوجد حدود لما يمكن تحقيقه: مستقبل الألعاب السحابية في الشرق الأوسط”.