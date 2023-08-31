(إكسبو إكسبو) من أمريكا إلى الرياض: وجهة جاذبة للمعارض الدولية

البلاد – الرياض

برعاية وإشراف الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض، تستضيف العاصمة الرياض يوم 10 سبتمبر ، ولأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية،معرض صناعة المعارض والمؤتمرات ( إكسبو إكسبو مينا ) الذي تنظمه الجمعية الدولية لتنظيم المعارض والفعاليات،بحضور أكثر من 100 عارض من المتخصصين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات من مختلف دول العالم.

ويعد المعرض سوقًا ضخمًا لعرض وتقييم الاحتياجات اللازمة لتخطيط وإدارة المعارض والمؤتمرات لسنوات قادمة، كما يشكّل تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في هذا المجال.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلَّف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أمجد بن عصام شاكر،أن صناعة المعارض والمؤتمرات تلعب دورًا مهمًّا في النمو الاقتصادي نظير قدرتها على تنشيط القطاعات الاقتصادية بأنواعها،ويمثل (إكسبو إكسبو مينا) فرصة للقاء الخبرات وتبادل الأفكار والتعرف على خارطة المعارض والفعاليات،ويسهم في تسليط الضوء على الفرص والإمكانات المتاحة في المملكة ومكامن التميز التي تتمتع بها لتكون وجهة جاذبة لأهم المعارض الدولية.

ويشكّل إكسبو إكسبو مينا،بنسخته الأولى في الشرق الأوسط فرصة للقاء صناع القرار الدوليين من القطاع في مدينة الرياض وعرض الفرص الاستثمارية بالمملكة لتعزيز القطاع وتنافسيته بحلول 2030م، وذلك عبر استعراض أفضل الممارسات والابتكارات، وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة، والاستفادة من الشراكات المحتملة،والفرص الممكنة لتطوير الأعمال، كما يناقش المعرض احتياجات العملاء لإيجاد حلول واقعية للتحديات، وتعزيز الصورة الذهنية للمؤسسات والترويج الفعال للمنتجات والخدمات في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات.

وقد وجهت الشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات والفعاليات ـ الجهة المنظمة ـ الدعوة لأصحاب المؤسسات والشركات والمسؤولين في قطاع المعارض والمؤتمرات،إضافة إلى الخبراء والمهتمين في المجال،ورجال الأعمال للمشاركة.

وتعد المملكة المحور الاقتصادي للمنطقة وعضو مؤثر في مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، مما يعزز من مكانتها باعتبارها مركزًا لفعاليات الأعمال ، كما تمتلك قطاعات قوية القدرة على الاستثمار في صناعة المعارض والمؤتمرات، فيما يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة نمو قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات في السعودية 11 % خلال السنوات المقبلة. ومؤخرا أطلقت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة في القطاع، التي تُقدم بصورة مجانية للمهتمين والمتخصصين من موظفي الدولة والقطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

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