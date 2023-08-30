5.4 مليار ريال تمويلات سكنية للأفراد

البلاد – جدة

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ” ساما” انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 5.43 مليار ريال خلال شهر يوليو، مقارنة بنحو 544 مليون ريال لشهر يونيو ، وبانخفاض 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال يوليو الماضي بقيمة 3.9 مليار ريال وبنسبة 72 %، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.23 مليار ريال، ثم الأراضي بـ301 مليون ريال.

وفقا للبيانات الصادرة عن ساما، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر يوليو نحو 7.06 ألف عقد، بانخفاض قدره 22 % عن نفس الفترة من العام الماضي ، فيما بلغ التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، خلال شهر يوليو الماضي 193 مليون ريال بارتفاع قدره 15 % مقارنة بشهر يوليو 2022م.