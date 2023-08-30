موجز اقتصادي

اتفاقية تعاون

وقّعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات وشركة الحلول العميقة للتجارة أمس, اتفاقية تعاون مشترك في مجالات التدريب والخدمات والاستشارات، بحضور الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد رئيس مجلس الإدارة لشركة الحلول العميقة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان.

بطاقة جمركية

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طباعة البطاقات الجمركية للسيارات إلكترونيًا، بحيث يمكن للمستوردين إنهاء إجراءات الاستيراد وطباعة البطاقة بشكل سهل وميسر دون الحاجة لزيارة المنافذ الجمركية. وتستهدف هذه الخطوة تحسين جودة الخدمات المقدمة ، ضمن خطط الهيئة في التطوير ، وإيجاد منافذ جمركية تعتمد على الحلول الإلكترونية.

تمور الرس

استقبل موسم التمور بمحافظة الرس الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بمقر سوق التمور بالمحافظة، إنتاج ما يقارب مليون نخلة من التمور المتنوعة. ويستعرض الموسم التمور من خلال 20 مساراً و 18 مبسطاً وعرض يومي يصل إلى قرابة 55 ألف عبوة ، بالإضافة إلى عدد من المعارض المصاحبة ومراكز بيع التجزئة.