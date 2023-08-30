كولو مواني يتمرّد للانتقال إلى باريس سان جيرمان

تغيّب المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني (24 عامًا) عن تدريبات فريقه إنتراخت فرانكفورت الألماني، بالتزامن مع مفاوضاته مع نادي باريس سان جيرمان.

وسائل إعلام ذكرت اليوم الأربعاء أن مواني -صاحب 9 مباريات دولية- دخل في تمرّد مفتوح من أجل الضغط على فريقه، للموافقة على عرض النادي الباريسي.

من المعلوم أن سوق الانتقالات الصيفي للعام الحالي (2023) يغلق نوافذه بالنسبة لأندية فرنسا، في الأول من سبتمبر أي بعد يومين فقط.

وقال بيان من إنتراخت فرانكفورت: إن اللاعب أبلغ النادي عن رغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان، ولهذا السبب تغيّب عن الحصص التدريبية.

المدير الرياضي لإنتراخت فرانكفورت، ماركوس كروشه، قال في بيان رسمي: “نحن من يقرر، نحن نتحكم في الأمور، اللاعب لديه عقد إلى صيف 2027”.

فرض كولو مواني نفسه نجمًا مع الفريق الألماني الموسم الماضي، حينما سجّل 23 هدفًا وقدّم 17 تمريرة حاسمة في كل المسابقات.