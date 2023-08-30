ضربة جديدة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة أرسنال

تأكد غياب المدافع الفرنسي رافائيل فاران (31 عامًا) عن مانشستر يونايتد في مواجهته أمام أرسنال الأحد المقبل، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على أرسنال في العاصمة لندن بملعب (الإمارات) في قمّة مباريات الجولة الرابعة، بصافرة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.
وقال النادي الشمالي في بيان رسمي اليوم الأربعاء: إن فاران يعاني من إصابة ستبعده عن مباراة أرسنال، وسيغيب لبضعة أسابيع عن المشاركة مع الفريق.
استبعاد مدافعنا الفرنسي @raphaelvarane من قائمة الفريق المسافرة إلى لندن لمواجهة آرسنال.#يونايتد || #آرسنال_يونايتد
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 30, 2023