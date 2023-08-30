ضربة جديدة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة أرسنال

تأكد غياب المدافع الفرنسي رافائيل فاران (31 عامًا) عن مانشستر يونايتد في مواجهته أمام أرسنال الأحد المقبل، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على أرسنال في العاصمة لندن بملعب (الإمارات) في قمّة مباريات الجولة الرابعة، بصافرة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

وقال النادي الشمالي في بيان رسمي اليوم الأربعاء: إن فاران يعاني من إصابة ستبعده عن مباراة أرسنال، وسيغيب لبضعة أسابيع عن المشاركة مع الفريق.

فاران تعرّض لإصابة في فوز مانشستر يونايتد على نوتينغهام فورست (3-2) السبت الماضي بملعب (أولد ترافورد)، في الجولة الثالثة، وخرج مع نهاية الشوط الأول. وانضم فاران إلى قائمة مصابي مانشستر يونايتد الكبيرة، التي تضم أسماء أبرزها، لوك شاو وميسون ماونت وراسموس هويلوند وتيريل مالاسيا وعماد ديالو.