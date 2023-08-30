جامعة نورة تختتم معسكر التقنيات الناشئة

البلاد – الرياض

اختتمت كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، معسكر التقنيات الناشئة في نسخته الثانية، الذي استمر ستة أسابيع بواقع (66) ساعة تدريبية وإشرافية.

ونفَّذ المعسكر حزمة من الدورات التدريبية للمهتمين بمجالات التقنية المقدمة بموضوعات علم البيانات، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وإنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومشروع التخرج.

كما نظَّم المعسكر برامجه التدريبية افتراضيًا بالتعاون مع أكاديمية متخصصة في التدريب التقني، وتميَّز بالتدريب النوعي المكثف في مجال التقنيات الناشئة، والإرشاد المهني، حيث حصل المتدربون في ختام المعسكر على شهادات معتمدة.

ويأتي ذلك ضمن اهتمام كلية علوم الحاسب والمعلومات للإسهام في تحقيق خطة الجامعة الإستراتيجية 2025م، من خلال تعزيز وتطوير مفاهيم الابتكار والعمل عليها، لإعداد جيل قادر على المنافسة محليا وعالميا.