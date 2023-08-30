الدخن.. دعم الأمن الغذائي

جدة ــ ياسر خليل

يعد محصول الدخن بما له من مميزات بيئة وزراعية وغذائية، هو المحصول الأكثر ملاءمة للتطوير في المستقبل، من حيث: الأصناف، المعاملات الزراعية، استخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده وصناعته التحويلية)، مما يساعد العالم في حل جزء كبير من الاحتياجات الغذائية للإنسان والحيوان. ونظراً لأهمية الدخن نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، ورشة عمل بعنوان ” زراعة الدخن بمنطقة مكة المكرمة ” وتأتي الورشة ضمن فعاليات السنة الدولية للدخن 2023 تحت شعار «إرث غني لطاقة كاملة»؛ بهدف إبراز مزايا الدخن ورفع مستوى الوعي به، فضلا عن توجيه السياسات للاستفادة من منافعه الغذائية والصحية .

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد محمد الفقيه أن الورشة تأتي من أهمية هذا المحصول الزراعي في إطار مشروع تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المحافظة حيث يتم العمل على تعزيز وإبراز أهمية الحبوب البعلية وإسهاماتها في تحقيق الأمن الغذائي .



من جهته اوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالانابة المهندس وليد بن ابراهيم ال دغيس أن الوزارة تعمل على الاهتمام بزراعة الدخن وتطويرها، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده، وتعزيز الصناعة التحويلية له، وأيضا من خلال زيادة الرقعة الزراعية، والاهتمام بالأصناف .

من الجدير بالذكر ان الدخن يمتاز بتحمل الظروف المناخية القاسية، ويسهم في تحسين التربة والنظم البيئية، وتعزيز التنوع البيئي، ويزرع في مساحات واسعة غرب وجنوب غرب المملكة، في المنطقة الممتدة من المدينة المنورة شمالا حتى الحدود الجنوبية للمملكة جنوبا.

و يتميز بالعديد من الفوائد الغذائية والصحية العالية؛ فهو غني بالمغذيات، ويساعد على المحافظة على صحة القلب، ويخفض الكوليسترول بالدم، كما يقلل الإصابة بالسكري، ويحسّن وظيفة الجهاز الهضمي، ويعزز وظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى أنه يمنع الإصابة بفقر الدم

ويعد الدخن من المحاصيل ذات القيمة الغذائية العالية، وهو المحصول الأكثر ملاءمة للتوسع في زراعته لسد النقص في الحبوب على مستوى العالم، وتسعى المملكة إلى زيادة الاهتمام بالدخن والتوسع في زراعته وتطويره؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد.

يشار إلى أن المملكة توجد بها مساحات كبيرة صالحة لزراعة الدخن غرب وجنوب غرب المملكة في المنطقة الممتدة من المدينة المنورة شمالاً، وحتي الحدود الجنوبية للمملكة جنوباً، مبينًا أن الدخن يزرع في 5 مناطق هي: المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان”، ورغم أهميته في مجال توفير الغذاء للإنسان والحيوان الا أن المساحات المزروعة منه وانتاجيته تناقصت من 133 ألف طن في العام 1973م إلى أقل من 12 ألف طن في 2022م، لعدة أسباب منها الزراعة التقليدية من حيث الأصناف وعدم استخدام أي مدخلات أو معدات، إضافة إلى اعتماد عدد من العادات الغذائية الأخرى لفئات الشباب والأطفال.