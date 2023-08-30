البلاد – الرياض

وقعت شركة كليات التميّز، وشركة طيران الرياض، الناقل الجوي الجديد في المملكة، اتفاقية شراكة تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية والمتدربات للمرة الأولى في مجال هندسة صيانة الطائرات، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركتين لتعزيز مشاركة المرأة في صناعة الطيران وتمكينها من الحصول على فرص عمل متخصصة في هذا المجال الواعد.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله والرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس، إلى توفير برامج تدريبية متخصصة للمتدربين والمتدربات، حيث ستتضمن تأهيل أول دفعة نسائية في هندسة صيانة الطائرات، بهدف تزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في مجال هندسة صيانة الطائرات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية، حيث سيتم توفير ورش عمل وتدريب عملي في مرافق الكلية، بالإضافة إلى دورات تدريبية تغطي جوانب صيانة الطائرات والتقنيات المتقدمة.

وأكد المهندس آل عبدالله، أهمية تعزيز هذا النوع من الشراكات مع القطاعات والشركات الواعدة في المملكة، مشيراً إلى أنها تعكس التزام الشركة بتوفير فرص تدريبية حديثة ومتخصصة تلبي احتياجات سوق العمل. من جانبه، بين الرئيس التنفيذي لطيران الرياض أن الشركة ستقدم الدعم الكامل لتوفير الفرص التدريبية للكوادر الوطنية في المملكة بالتعاون مع كليات التميّز للعمل في طيران الرياض، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستشمل استقطاب متدربين ومتدربات للعمل في طيران الرياض من خريجي وخريجات الكليات التقنية العالمية.