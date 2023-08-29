الإقتصاد

12 شركة في “ذهب” الباحة

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1445 هـ      29 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الباحة

يواصل معرض فرصة الدولي للذهب والألماس بمنطقة الباحة فعالياته التي تقام تحت إشراف غرفة الباحة ، بقاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات.

ويستقطب المعرض أكثر من 12 شركة في عالم الذهب والألماس، لعرض أحدث المنتجات والخدمات، لأبرز العلامات التجارية المتميزة والرائدة في مجال الذهب والألماس، كما يعمل على تشجيع واستقطاب المهتمين والمستثمرين الشباب لعرض منتجاتهم وتجاربهم في هذا المجال.

ويهدف المعرض لتنشيط الحراك الاقتصادي والسياحي بالمنطقة، والإسهام في إيجاد أفضل الطرق التسويقية لتنمية وتطوير النشاط التجاري.

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khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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