12 شركة في “ذهب” الباحة

البلاد – الباحة

يواصل معرض فرصة الدولي للذهب والألماس بمنطقة الباحة فعالياته التي تقام تحت إشراف غرفة الباحة ، بقاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات.

ويستقطب المعرض أكثر من 12 شركة في عالم الذهب والألماس، لعرض أحدث المنتجات والخدمات، لأبرز العلامات التجارية المتميزة والرائدة في مجال الذهب والألماس، كما يعمل على تشجيع واستقطاب المهتمين والمستثمرين الشباب لعرض منتجاتهم وتجاربهم في هذا المجال.

ويهدف المعرض لتنشيط الحراك الاقتصادي والسياحي بالمنطقة، والإسهام في إيجاد أفضل الطرق التسويقية لتنمية وتطوير النشاط التجاري.